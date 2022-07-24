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Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе, не приведя доказательств

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним.
РИА Новости
Как полагает госсекретарь США, российская сторона "лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир - поставок продовольствия".
ТАСС
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, комментируя сообщения об обстреле порта Одессы, что Россия "не имеет никакого отношения к нападению".
ТАСС
Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
РИА Новости

Подробнее о событии

Госсекретарь США Блинкен бездоказательно обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе
Известия22:55
Госсекретарь Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России
Lenta.ru18:08
Госдеп США обвинил Россию в срыве договоренностей по экспорту зерна
Московский Комсомолец18:30
Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе, не приведя доказательств
РИА Новости20:20
Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну
Взгляд.ру17:53
Блинкен после сообщений об обстреле порта Одессы утверждает, что РФ нарушила обязательства
Газета.Ru17:51
Блинкен осудил удар по порту Одессы
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