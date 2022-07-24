"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", - пояснила Дайнеко.
Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран стала одним из свидетельств того, что, несмотря на попытки Запада изолировать Москву из-за спецоперации на Украине, многие страны заняли нейтральную позицию или разделяют взгляды российской стороны.
Американские дипломаты просят представителей разных стран не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.
Во время исследования Красной планеты команда специалистов NASA, управляющая марсоходом Perseverance, наткнулась на странный предмет, который своей формой выделялся из всего, что обычно наблюдают исследователи Марса.