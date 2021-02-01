РЕН ТВГоссекретарь США опроверг причастность Штатов к незаконным акциям в РФГоссекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о причастности Вашингтона к несанкционированным акциям в РФ.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоДума ТВPiter.tvРоссийский ДиалогДождьДума ТВРЕН ТВВести.RuРЕН ТВТелеканал Санкт-ПетербургПодробнее о событииБлинкен заявил, что США не причастны к организации митингов в РоссииТАССвчера в 09:10США заявили о непричастности к протестам в РоссииКоммерсантъвчера в 08:04Блинкен опроверг причастность США к незаконным акциям в РоссииИзвестиявчера в 08:30Госсекретарь опроверг причастность США к незаконным акциям в РоссииРИА Новостивчера в 08:28Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в РоссииРБКвчера в 08:10В США заявили о непричастности к несанкционированным акциям в РоссииRT на русскомвчера в 08:38США заявили о непричастности к протестам в РФBFM.ruвчера в 07:53Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг причастность Вашингтона к протестам в РоссииРК-Ньюсвчера в 11:28Показать ещёОценить1,1KКомментироватьПоделиться