Коронавирус COVID-19 отрицательно влияет на качество спермы и фертильность мужчин

Исследователи сообщили, что COVID-19 может отрицательно повлиять на качество спермы и снизить фертильность у мужчин, и степень этого эффекта может зависеть от тяжести заболевания.