Блинкен планирует обсудить «Северный поток — 2» на встрече с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
Представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, что в частности будет обсуждаться на встрече глав американской и российской дипломатий.
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию.
С чего всё началось
Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток - 2" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.
ТАСС19:13
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Блинкен намерен обсудить с Лавровым «Северный поток - 2» и отношения с Россией
Комсомольская правда18:30