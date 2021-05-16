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Блинкен планирует обсудить «Северный поток — 2» на встрече с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости
Представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, что в частности будет обсуждаться на встрече глав американской и российской дипломатий.
Lenta.ru
Блинкен планирует встретиться с Лавровым на полях сессии Арктического совета.
Lenta.ru
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию.
РИА Новости

С чего всё началось

Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток - 2" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.
ТАСС19:13

Подробнее о событии

Блинкен планирует обсудить «Северный поток — 2» на встрече с Лавровым

РИА Новости19:42

Блинкен запланировал обсудить с Лавровым «Северный поток-2»

Lenta.ru19:27

Блинкен планирует обсудить «Северный поток - 2» на встрече с Лавровым

Московский Комсомолец18:17

Блинкен планирует обсудить с Лавровым «Северный поток-2»

Коммерсантъ19:11

Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым

Взгляд.ру18:55

Блинкен намерен обсудить с Лавровым «Северный поток - 2» и отношения с Россией

Комсомольская правда18:30

Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»

ТАСС19:13
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