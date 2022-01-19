Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Киеве, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае эскалации конфликта на Украине, сообщается
По словам главного эксперта аналитического центра "Циан" Виктории Кирюхиной, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на середину января составляет 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей на вторичном.
В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.