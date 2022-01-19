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Блинкен пообещал калечащие последствия для экономики России в случае эскалации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Киеве, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае эскалации конфликта на Украине, сообщается
 в пресс-релизе Госдепартамента.
Газета.Ru
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
Взгляд.ру
Блинкен добавил, что будет пересмотрено присутствие НАТО в союзных странах и увеличена военная помощь Украине.
RuNews24.ru
Также госсекретарь проинформировал украинского президента о консультациях представителей России, США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись на минувшей неделе.
РИА Новости

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