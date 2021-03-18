РБКБлинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен.В источникеРБКВестник КавказаПрофильМосква 24Наша версияRT на русскомРеальное времяЦентральная Служба НовостейЦарьградМосковский КомсомолецLenta.ruNews.ruВзгляд.руНТВSM NewsТК ЗвездаТВ ЦентрОбщественная служба новостейИноСМИКомсомольская правдаИзвестияТелеканал RTVIВести.RuИнфоросRuNews24.ruKadara.ruАргументы и ФактыРидусГазета.RuMockva.ruПодробнее о событииСША потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2»РИА Новости15:32США уточнили свою позицию по «Северному потоку-2»Lenta.ru14:15В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о «Северном потоке — 2»RT на русском15:12Госдеп предостерег участников проекта «Северный поток - 2» от продолжения работТАСС14:12США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работуВзгляд.ру14:00США потребовали от компаний прекратить сотрудничество с «Северным потоком-2»Коммерсантъ14:00США потребовали остановки работы всех компаний в «Северном потоке 2»Московский Комсомолец13:26Показать ещёОценить692КомментироватьПоделиться