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РБК

Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»

«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен.В источнике
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США потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2»

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