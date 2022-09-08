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Блинкен прибыл в Киев с незаявленным визитом и заявил о выделении $2,8 млрд военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает агентство Блумберг.
РИА Новости
Как рассказал госсекретарь штатов Энтони Блинкен, Украина и еще 18 стран Европы, «которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией», получат военное финансирование в размере $2 млрд.
Общественная служба новостей
В конце августа в Пентагоне сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на $13,5 млрд.
Интерфакс
Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.
Lenta.ru

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Блинкен прибыл в Киев с незаявленным визитом и заявил о выделении $2,8 млрд военной помощи
РИА Новости10:13
AP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
RT на русском06:36
Блинкен встретится с Зеленским в Киеве
ТАСС07:33
AP: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев для обсуждения вопроса военной помощи
Lenta.ru06:36
AFP: госсекретарь США Блинкен прибыл на Украину с необъявленным визитом
ФАН06:32
AFP: госсекретарь США Блинкен тайно прибыл в Киев
Московский Комсомолец06:29
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