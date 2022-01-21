Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские полицейские осуществили привод супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в качестве свидетеля в рамках закона и после того, как трижды отправляли повестку.
После подтверждения безопасности для использования на дорогах общего пользования, систему Ride Pilot планируется сделать доступной в качестве дополнительного сервиса по подписке для электрического внедорожника нового флагмана модельной линейки бренда, который будет представлен позже в этом году.