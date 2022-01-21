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Блинкен рассказал главе МИД Украины об итогах своей встречи с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что Россию в случае вторжения на Украину ждет быстрый и жесткий ответ.
Smotrim.ru
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон представил Москве ряд идей по безопасности.
News.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости
По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, для «полномасштабной войны в Европе или где-либо еще» нет никаких причин.
РБК

Подробнее о событии

Блинкен рассказал главе МИД Украины об итогах своей встречи с Лавровым в Женеве
ТАСС13:54
Блинкен пообещал «жесткий ответ» в случае ввода войск России на Украину
РБК08:45
Блинкен предупредил о решительном ответе США даже на невоенную агрессию РФ против Украины
Life.ru08:34
Блинкен заявил, что США объявят вторжением на Украину любой ввод войск РФ
REGNUM08:36
Блинкен: последует жесткий ответ на пересечение российскими войсками границы Украины
РИА Новости08:41
Блинкен заявил, что США готовы дать «жесткий и солидарный ответ» на пересечение границы Украины войсками РФ
Комсомольская правда07:54
Блинкен сообщил, что предупредил Лаврова, что пересечение войсками РФ границы Украины повлечет ответ
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