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Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
РИА Новости
Агентство отмечает, что новую поставку оружия называют «немедленной военной помощью».
News.ru
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Высокопоставленный представитель Белого дома ранее сообщал Reuters, что помощь будет включать противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие.
Коммерсантъ

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Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине
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