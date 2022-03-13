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Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
РИА Новости
Как сообщалось, ранее Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.
Интерфакс
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Высокопоставленный представитель Белого дома ранее сообщал Reuters, что помощь будет включать противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине
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