Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.