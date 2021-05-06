Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.В источнике
Национальная служба новостей
Lenta.ru
Московский Комсомолец
РБК
ПолитРоссия
iReactor
Взгляд.ру
Газета.Ru
Москва 24
Комсомольская правда
Smotrim.ru
RuNews24.ru
Царьград
Политическая Экспертиза
Экономика сегодня
Телеканал 360°
Профиль
ПРАЙМ
ТК Звезда
ФедералПресс
ФАН
Политика Сегодня
ИА Красная Весна
Вечерняя Москва
НТВ

Подробнее о событии

Блинкен не ответил на вопрос СМИ об отключении России от SWIFT

Телеканал 360°вчера в 16:08

Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Взгляд.ру17:33

Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

РБК17:24

Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT

ТАССвчера в 16:55

Госсекретарь США ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

Lenta.ru17:38

Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Московский Комсомолецвчера в 16:02

Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT

ФАНвчера в 15:50
Интересное

«Новая газета» и Яшин сообщили о мерах YouTube из-за «умного голосования»

Sota в свою очередь рассказала, что YouTube обвинил издание в нарушении правила о запрете спама, обмана и мошенничества из-за ссылки на сайт «Умного голосования», которое было в ролике с записью протестов 31 августа 2019 года.
РБКвчера в 12:40