«Новая газета» и Яшин сообщили о мерах YouTube из-за «умного голосования»

Sota в свою очередь рассказала, что YouTube обвинил издание в нарушении правила о запрете спама, обмана и мошенничества из-за ссылки на сайт «Умного голосования», которое было в ролике с записью протестов 31 августа 2019 года.