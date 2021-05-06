ТАССБлинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFTГоссекретарь США Энтони Блинкен в четверг ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.В источникеНациональная служба новостейLenta.ruМосковский КомсомолецРБКПолитРоссияiReactorВзгляд.руГазета.RuМосква 24Комсомольская правдаSmotrim.ruRuNews24.ruЦарьградПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняТелеканал 360°ПрофильПРАЙМТК ЗвездаФедералПрессФАНПолитика СегодняИА Красная ВеснаВечерняя МоскваНТВПодробнее о событииБлинкен не ответил на вопрос СМИ об отключении России от SWIFTТелеканал 360°вчера в 16:08Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFTВзгляд.ру17:33Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFTРБК17:24Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFTТАССвчера в 16:55Госсекретарь США ответил на вопрос об отключении России от SWIFTLenta.ru17:38Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFTМосковский Комсомолецвчера в 16:02Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFTФАНвчера в 15:50Показать ещёОценить62Поделиться