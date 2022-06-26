В публикации отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором.
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".