Будьте в Плюсе

Блинкен заявил, что Россия потеряет $19 млрд из-за запрета на импорт золота

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические потери России из-за отказа стран Запада от импорта российского золота оцениваются в $19 млрд в год.
RT на русском
Блинкен добавил, что введённые антироссийские санкции со стороны западных стран оказывают влияние на экономику России.
RT на русском
Президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.
RT на русском
В Германии с 26 по 28 июня проходит саммит G7.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Блинкен: Россия будет ежегодно терять около $19 млрд от запрета G7 на импорт золота
РБКвчера в 12:06
Блинкен заявил, что запрет на импорт золота лишит Россию 19 миллиардов долларов в год
РИА Новостивчера в 09:43
Самое цитируемое
Блинкен назвал потери России от запрета на импорт золота
Московский Комсомолецвчера в 10:00
Блинкен ожидает усиления эффекта от антироссийских санкций
Коммерсантъвчера в 10:44
Блинкен: планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит ее ежегодных доходов в $19 млрд
Газета.Ruвчера в 10:48
Госдеп оценил потери России от эмбарго на золото в $19 млрд
Известиявчера в 09:57
Блинкен ожидает значительного влияния запрета на экспорт золота на экономику России
ТАССвчера в 09:42

Интересное

Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»

В Чеченской Республике в скором времени будут сформированы четыре военных батальона, в контингент которого войдут исключительно чеченцы.
РБК17:15

Запахи друзей с первого взгляда оказались похожи по сравнению со случайными парами

Запахи друзей, чья дружба возникла с первой встречи, значительно более схожи между собой, чем запахи случайных пар людей.
N + 124 июня в 14:00

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что политика США ведет Украину к краху

Американский политолог Джон Миршаймер обвинил США политике по Украине, которая приводит Киев к полному краху.
Lenta.ru20:21

CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС19:33

HNK: Япония введет дополнительные санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ

В публикации отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором.
Газета.Ru19:45

Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".
РИА Новостивчера в 10:40

В Черном море опять обстреляна вышка «Черноморнефтегаза», пострадавших нет

В прошлый раз буровые платформы «Черноморнефтегаза» попали под удары в понедельник, 20 июня.
BFM.ruвчера в 16:53

Insider: якобы принадлежащую миллиардеру Пумпянскому яхту Axioma продадут на аукционе

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, якобы принадлежащую бывшему владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе.
Lenta.ru19:14

Новый кроссовер ИЖ-2126 «Ода» 2022-2023 года представили на первых фото

ИЖ-2136-30 «Орбита», более известный как «Ода», может начать новую жизнь уже в качестве кроссовера.
Tver-portal.ru20:00

Фанаты Fall Guys обнаружили, что проигрыши помогают быстрее качать боевой пропуск

Система прокачки боевого пропуска в Fall Guys: Ultimate Knockout не способствует тому, чтобы игрок стремился победить.
CyberSport.ruвчера в 16:55