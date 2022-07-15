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Блинкен заявил, что Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Россия совместно с Китаем разрушили Шри-Ланку.
Общественная служба новостей
По словам американского госсекретаря, Шри-Ланку накрыло волной протестов из-за «агрессии России», кроме того, остров был буквально взят в долговую ловушку Китаем.
Общественная служба новостей
Факт первый и самый простой: 47 процентов своих займов шри-ланкийское правительство делало на международных финансовых рынках, и только десять процентов долга надо отдавать Китаю.
РИА Новости
Кризис на Шри-Ланке развивался по определенной схеме.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ и Китай разрушили Шри-Ланку
Shraibikus News03:49
Блинкен сообщил, что Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
ИА SM-News03:17
Госсекретарь США Энтони Блинкен: РФ с КНР разрушили Шри-Ланку
ГЛАС.RU01:39
Блинкен проинформировал, что РФ с КНР разрушили Шри-Ланку
NVL02:44
РИА Новости: Блинкен заявил, что РФ с КНР своей политикой разрушили Шри-Ланку
Solenka.info02:05
Блинкен заявил, что Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
Общественная служба новостей02:53
Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
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