МВД РФ объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.
США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси американских самолетов", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам США на Украине немедленно ее покинуть.