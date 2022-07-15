МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.
Крупнейший японский автоконцерн Toyota в пятницу представил новую модель своего седана класса "люкс" Crown, главными отличительными особенностями которого будет продажа по всему миру и сразу четыре модификации кузова.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание в пятницу.