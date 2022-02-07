США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства.
США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Испанский следственный суд за недостатком улик закрыл дело о том, что осужденный в России криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) мог подкупить испанский суд для смягчения наказания, сообщает газета Razón со ссылкой на источники.