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Блинкен заявил, что США добиваются увеличения поставок газа в Европу

США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.
Взгляд.ру
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости
Россия придерживает поставки природного газа в Европу, несмотря на острую потребность в них.
Евразия Daily

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