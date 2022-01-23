Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать версии Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине, но отметил, что Вашингтон уже давно оглашал подобные версии о планах Москвы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием.
Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Офис президента Украины не считает неожиданными утверждения МИД Великобритании о том, что руководство России якобы рассматривает вариант приведения к власти в стране лояльного Москве правительства, которое может возглавить бывший депутат Рады Евгений Мураев.