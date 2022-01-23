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Блинкен заявил, что США не намерены вводить санкции против РФ до «вторжения» на Украину

США не будут вводить санкции против России в связи с ситуацией у границ Украины превентивно, чтобы ограничения не потеряли сдерживающий эффект, заявил
 госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
РБК
12 января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине.
Lenta.ru
Также, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
Lenta.ru
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.
ТАСС

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Госсекретарь США предостерег от введения санкций против России до вторжения в Украину
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