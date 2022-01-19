Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Биологи из США обнаружили, что ингибирование фермента фосфоинозитол-3-киназы, участвующего в передаче внутриклеточных сигналов, снижает уровень клеточной гибели и предотвращает выброс клеткой медиаторов воспаления.
США фиксируют "определенный прогресс" на переговорах в Вене по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: сдаваться пока не время, заявил в среду президент США Джо Байден.