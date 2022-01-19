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Блинкен заявил, что США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не представит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на встрече в Женеве в пятницу письменные ответы на российские предложения по безопасности.
ТАСС
Блинкен отметил, что по завершении "напряженной недели" переговоров США рассчитывают "провести оценку ситуации".
ТАСС
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
РИА Новости
Встреча дипломатов состоится 21 января в Женеве.
РБК

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