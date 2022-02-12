Будьте в Плюсе

Блинкен заявил, что США опасаются вторжения России на Украину в ближайшие дни

Государственный департамент США привел подробности телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Газета.Ru
Блинкен повторил, что нападение на Украину получит "решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ".
РИА Новости
В ходе беседы Лавров заявил, что пропагандистская кампания Запада о якобы имеющей место "российской агрессии" в отношении Украины преследует провокационные цели.
РЕН ТВ
В последнее время заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию звучат от западных СМИ.
Парламентская газета

Подробнее о событии

Блинкен заявил о наличии у США опасений о скором нападении России на Украину
Life.ru09:27
Блинкен заявил, что США опасаются вторжения России на Украину в ближайшие дни
Газета.Ru09:02
Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается российского нападения на Украину в ближайшие дни
Lenta.ru08:26
Госсекретарь Блинкен: США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дни
РИА Новости08:43
Блинкен заявил Лаврову об опасениях по поводу «нападения на Украину» в ближайшие дни
Взгляд.ру08:38
Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются нападения РФ на Украину
РЕН ТВ08:36
Блинкен предостерег Лаврова от нападения России на Украину
РБК08:54

Интересное

Белый дом: Байден ясно дал понять Путину о последствиях в случае эскалации на Украине

«Российское вторжение в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России», — сказано в сообщении Белого дома.
РБК13:30

Никишин обвинил хоккеистов сборной Чехии в симуляции

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин после заключительного матча группового этапа Олимпиады-2022 против сборной Чехии (5:6) обвинил чешских хоккеистов в симуляции.
Спорт день за днем11:30

Британских пользователей Twitter поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
РИА Новости08:30

Пушилин предположил, что взрыв в Донбассе был произведен во время съемок провокации

Донецк держит на контроле ситуацию со взрывом на подконтрольной украинским военным территории в Донбассе, возможно, это были съемки провокации, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости13:33

FromSoftware представила ещё два класса персонажей из игры Elden Ring

Студия FromSoftware представила два новых класса персонажей, которые будут присутствовать в её предстоящей ролевой экшн-игре Elden Ring.
REGNUM22:58

Минобороны РФ: в территориальных водах РФ вблизи острова Уруп обнаружена подлодка США

В территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп была обнаружена подлодка ВМС США класса «Вирджиния».
Известия10:39

Карен Шахназаров судится с дочерью из-за столичной квартиры

Известный режиссер судится со своей дочерью за квартиру в Москве.
StarHit.ru05:30

Постпред Боливии в ООН Пари: речь Путина в Мюнхене стала уроком для Латинской Америки

Призыв к многополярности, который сделал президент РФ Владимир Путин во время Мюнхенской конференции в 2007 году, стал уроком для Латинской Америки, считает представитель Боливии в ООН Диего Пари.
РИА Новости02:07

Актриса Евгения Брик перед смертью сильно похудела и сделала короткую стрижку

Оказалось, что актриса долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Перед смертью она сильно похудела и сделала короткую стрижку.
CT newsвчера в 04:55

В Донецке произошел мощный взрыв в районе местного аэропорта

По предварительной информации, взрыв произошел в районе Донецкого аэропорта.
RuNews24.ru08:53