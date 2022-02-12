Газета.RuБлинкен заявил, что США опасаются вторжения России на Украину в ближайшие дниГосударственный департамент США привел подробности телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Газета.RuБлинкен повторил, что нападение на Украину получит "решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ".РИА НовостиВ ходе беседы Лавров заявил, что пропагандистская кампания Запада о якобы имеющей место "российской агрессии" в отношении Украины преследует провокационные цели.РЕН ТВВ последнее время заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию звучат от западных СМИ.Парламентская газетаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВLife.ruИА Красная ВеснаКомсомольская правдаФАНПодробнее о событииБлинкен заявил о наличии у США опасений о скором нападении России на УкраинуLife.ru09:27Блинкен заявил, что США опасаются вторжения России на Украину в ближайшие дниГазета.Ru09:02Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается российского нападения на Украину в ближайшие дниLenta.ru08:26Госсекретарь Блинкен: США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дниРИА Новости08:43Блинкен заявил Лаврову об опасениях по поводу «нападения на Украину» в ближайшие дниВзгляд.ру08:38Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются нападения РФ на УкраинуРЕН ТВ08:36Блинкен предостерег Лаврова от нападения России на УкраинуРБК08:54Показать ещёОценить87Поделиться