"Что касается сроков, как отметил генсек (НАТО), мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы", - отметил Блинкен.
В заключение Блинкен в очередной раз заверил, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву «то, что нужно для защиты», а также делать все, чтобы Россия «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США проводят «кибероперации» против России, заявив, что любая наступательная киберактивность против России не противоречит словам о нежелании конфликта.