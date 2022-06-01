Будьте в Плюсе

Блинкен заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев

США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
РИА Новости
Власти США полагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще в течение многих месяцев.
Известия
"Что касается сроков, как отметил генсек (НАТО), мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы", - отметил Блинкен.
Газета.Ru
В заключение Блинкен в очередной раз заверил, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву «то, что нужно для защиты», а также делать все, чтобы Россия «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран».
Евразия Daily

Подробнее о событии

Блинкен: конфликт на Украине будет продолжаться «многие месяцы»
Газета.Ruвчера в 11:59
Госсекретарь Блинкен: США не видят признаков скорого окончания конфликта на Украине
РИА Новостивчера в 11:37
Самое цитируемое
Госсекретарь США Блинкен заявил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев»
Lenta.ruвчера в 12:40
США считают, что боевые действия на Украине продлятся еще «много месяцев»
ТАССвчера в 12:27
Блинкен заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев
Известиявчера в 13:43
Блинкен не исключил, что боевые действия на Украине продлятся «много месяцев»
RT на русскомвчера в 11:47
Блинкен дал прогноз по продолжительности спецоперации на Украине
Московский Комсомолецвчера в 11:33

Интересное

Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.
РБКвчера в 16:28

Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) зафиксировала «неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым еврооблигациям сроком погашения 4 апреля 2022 года, передает Reuters.
Коммерсантъвчера в 13:46

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Суд присяжных встал на сторону Джонни Деппа по трем пунктам обвинения в клевете против его бывшей жены Эмбер Херд и присудил $15 млн в его пользу.
Интерфаксвчера в 16:34

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
РИА Новости18:19

Инсайдер намекнул на крупный анонс от Rockstar

Известный инсайдер Крис Клиппель на своей странице в «Твиттере» рассказал, что за кулисами игровой индустрии слышал слухи о каком-то скором анонсе от Rockstar.
CQ.ruвчера в 07:37

Белый дом: кибероперации США против России не противоречат словам о нежелании конфликта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США проводят «кибероперации» против России, заявив, что любая наступательная киберактивность против России не противоречит словам о нежелании конфликта.
Lenta.ru18:25

Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
РИА Новостивчера в 08:26

Избирком Дании сообщил о победе на референдуме сторонников оборонного сотрудничества ЕС

Число сторонников присоединения Дании к оборонному сотрудничеству в рамках ЕС неуклонно росло в последние месяцы.
ТАСС17:29

В Петербурге второй этап транспортной реформы начнется с 1 июня

1 июня в Петербурге стартует второй этап Новой модели транспортного обслуживания пассажиров. Горожанам рассказали о новых изменениях.
Телеканал Санкт-Петербург30 мая в 09:07

Минобороны РФ: СБУ планирует провокацию с обстрелом России ракетами большой дальности

«С помощью которых украинские военные по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — добавил он.
Lenta.ruвчера в 15:22