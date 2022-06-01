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Блинкен заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев

США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
РИА Новости
Власти США полагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще в течение многих месяцев.
Известия
"Что касается сроков, как отметил генсек (НАТО), мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы", - отметил Блинкен.
Газета.Ru
В заключение Блинкен в очередной раз заверил, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву «то, что нужно для защиты», а также делать все, чтобы Россия «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран».
Евразия Daily

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