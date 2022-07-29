ТАССБлинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключеннымиГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор.ТАСС"Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.Life.ruГосподин Лавров также сообщил, что российские военные строго соблюдают нормы международного права в спецоперации на Украине, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.КоммерсантъВ свою очередь, в российском МИД сообщили, что Лавров призвал в вопросе обмена заключенными вернуться к режиму «тихой дипломатии».BFM.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналPiter.tvТК ЗвездаРЕН ТВГазета.RuПрофильВечерняя МоскваЦарьград. Санкт-ПетербургАргументы и ФактыПолитика СегодняЯмал-МедиаKu.lifeREGNUMDaily StormНовый ДеньПодробнее о событииИнициатором переговоров Лаврова и Блинкена назвали американскую сторонуLenta.ruвчера в 15:13Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым Украину и обмен Уилана и ГрайнерГазета.Ruвчера в 15:12Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключеннымиТАССвчера в 13:42Блинкен сообщил о телефонном разговоре с ЛавровымBFM.ruвчера в 13:11Разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена прошел по просьбе ВашингтонаРИА Новостивчера в 13:58Госсекретарь США Блинкен рассказал о телефонном разговоре с Лавровым об Уилане и УкраинеРБКвчера в 13:51Зачем Блинкен звонил АлиевуИА REX28 июля в 09:57Показать ещёОценить1,2KПоделиться