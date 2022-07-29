Будьте в Плюсе

Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор.
ТАСС
"Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.
Life.ru
Господин Лавров также сообщил, что российские военные строго соблюдают нормы международного права в спецоперации на Украине, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.
Коммерсантъ
В свою очередь, в российском МИД сообщили
, что Лавров призвал в вопросе обмена заключенными вернуться к режиму «тихой дипломатии».
BFM.ru

Подробнее о событии

Инициатором переговоров Лаврова и Блинкена назвали американскую сторону
Lenta.ruвчера в 15:13
Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым Украину и обмен Уилана и Грайнер
Газета.Ruвчера в 15:12
Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными
ТАССвчера в 13:42
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Лавровым
BFM.ruвчера в 13:11
Разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена прошел по просьбе Вашингтона
РИА Новостивчера в 13:58
Госсекретарь США Блинкен рассказал о телефонном разговоре с Лавровым об Уилане и Украине
РБКвчера в 13:51
Зачем Блинкен звонил Алиеву
ИА REX28 июля в 09:57

Интересное

Французский волонтер Боке рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче

В начале апреля, продолжает Боке, он стал свидетелем готовящейся провокации с целью обвинить российских военных в массовых убийствах мирного населения.
РИА Новости03:17

Спикер Госдумы Володин заявил о причастности США и Зеленского к обстрелу СИЗО в Еленовке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского и Вашингтон ответственными за ракетный удар по СИЗО в Еленовке.
Lenta.ru02:24

Первый замгоссекретаря США Шерман отметила умение Путина говорить без шпаргалок

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обратила внимание на то, что президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок.
РБК23:14

ЕП: Украина не пускает в страну новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб из-за поездки в Крым

Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну из-за поездки в Крым, пишет издание "Европейская правда".
РИА Новости20:49

В Госдуму осенью будет внесён законопроект о выплатах 13-й пенсии

Законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии разработали депутаты фракции СРЗП, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.
REGNUM01:56

Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что к осени ряд продуктов питания может начать дорожать.
Lenta.ru21:10

The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, дала обратный эффект, а президент России Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
РИА Новости02:10

«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

"Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением покупателем условий отбора, сообщила российская компания.
Интерфакс03:06

Times Radio: европейцы откажутся от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа

В случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины.
Lenta.ru22:24

Cyberia Nova запустила сайт игры «Смута» и показала первые наработки

Российская студия Cyberia Nova запустила новый промо-сайт, где доступны арты, рендеры и некоторые другие данные о будущей ролевой игре «Смута».
iXBT.comвчера в 02:39