«НАТО принимает решения вместе с 30 странами-участницами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре», — сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
На чемпионате мира 1954 года в шведском Фалуне наш спортсмен одержал победы на дистанциях 30 и 50 километров, что потрясло короля Швеции Густава VI, и он вручил нашему выдающемуся лыжнику специальный кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции», таким образом дав ему титул «король лыж».
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил направить в Донбасс миротворцев организации при согласии Киева и с санкции Совета Безопасности ООН, передает Reuters.