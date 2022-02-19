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Блинкен заявил, что ответ России по гарантиям безопасности противоречит принципам США

Позиция России по безопасности, которую Москва изложила в своём ответе Вашингтону, противоречит основным принципам США.
Life.ru
Также Блинкен отметил, что у американских властей есть конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы.
Известия
Госсекретарь заявил, что если Россия хочет отказа от политики открытых дверей НАТО или возврата на позиции 1997 года, то «наш ответ — нет».
Коммерсантъ
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости

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Блинкен заявил, что позиция России по безопасности «противоречит принципам США»
Общественная служба новостейвчера в 15:59
Госдеп: Позиция России по безопасности в корне противоречит принципам США
Росбалтвчера в 14:59
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Госсекретарь Блинкен: позиция России по гарантиям вступает в противоречие с принципами США
РИА Новостивчера в 15:38
Блинкен заявил, что ответ России по гарантиям безопасности противоречит принципам США
Коммерсантъвчера в 15:41
Блинкен: позиция России по безопасности в корне противоречит основным принципам США
РБКвчера в 14:26
Госсекретарь Блинкен заявил, что ответ России по безопасности противоречит принципам США
Lenta.ruвчера в 13:49
Блинкен: позиция России по безопасности противоречит ключевым принципам США
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