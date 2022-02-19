На чемпионате мира 1954 года в шведском Фалуне наш спортсмен одержал победы на дистанциях 30 и 50 километров, что потрясло короля Швеции Густава VI, и он вручил нашему выдающемуся лыжнику специальный кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции», таким образом дав ему титул «король лыж».