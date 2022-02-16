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Блинкен заявил, что признание ДНР и ЛНР подорвет суверенитет Украины

Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением международного права и подорвет суверенитет Украины, заявил
 госсекретарь США Энтони Блинкен.
РБК
В опубликованном в среду, 16 февраля, на сайте ведомства заявлении Блинкена, в частности, отмечается, что признание ДНР и ЛНР вызовет сомнения в искреннем желании России вести диалог.
Известия
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
РИА Новости
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
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