Украина потребовала проведения совместного заседания Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ из-за российских войск вблизи своих границ, написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.
Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Международное агентство допинг-тестирования опубликовало информацию, что в допинг-пробе украинской спортсменки Валентины Каминской обнаружены следы запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.