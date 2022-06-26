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Блинкен заявил, что запрет на импорт золота лишит Россию 19 миллиардов долларов в год

«В случае отказа стран G7 от поставок российского золота Москва не досчитается 19 миллиардов долларов. Удар будет нанесен по второй по прибыльности статье российского экспорта после продажи энергоносителей», – сообщил Энтони Блинкен в интервью CNN.
RuNews24.ru
Блинкен добавил, что введённые антироссийские санкции со стороны западных стран оказывают влияние на экономику России.
RT на русском
Президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.
RT на русском
В Германии с 26 по 28 июня проходит саммит G7.
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Блинкен назвал потери России от запрета на импорт золота
Московский Комсомолец10:00
Блинкен заявил, что запрет на импорт золота лишит Россию 19 миллиардов долларов в год
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