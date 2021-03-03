Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Международная жизнь
Международная жизнь

Блинкен заявил об отказе администрации США от политики насаждения демократии в мире

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.В источнике
С чего всё началось
«Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных операций, мы откажемся от попыток свергать авторитарные режимы силой», — приводит слова Блинкена Financial Times
.
Подробнее о событии

США пообещали не свергать режимы и отказались насаждать демократию силой

РБКвчера в 12:19

США пообещали не устанавливать демократию за рубежом путем военных интервенций

Взгляд.рувчера в 12:10

Блинкен заявил, что США больше не будут «свергать режимы»

ТК Звездавчера в 11:45

Блинкен заверил, что США не будут насаждать демократию за рубежом силой

ТАССвчера в 12:07

США перестанут свергать режимы ради демократии

Lenta.ruвчера в 11:58

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Интерфаксвчера в 11:49

США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

РИА Новостивчера в 12:07

Американские власти пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

РК-Ньюсвчера в 13:08
Интересное

В Стокгольме заболеваемость ковидом за три недели увеличилась на 100%

За последние три недели заболеваемость ковидом в столице Стокгольме выросла почти вдвое относительно показателей начала февраля, а за последнюю неделю в городе заразились уже больше шести тысяч человек, пишет Bloomberg.
RuNews24.ruвчера в 10:18

В Мадриде учителя и пожарные не могут выйти на работу после вакцинации от COVID-19

Многие учителя, пожарные, полицейские и сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям Мадрида не могут выйти на работу после массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда02:21

Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, он с корыстной целью проигнорировал искусственное банкротство районного Водоканала, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.
Интерфаксвчера в 15:52