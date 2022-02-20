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Блинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения учений в Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о беспокойстве Вашингтона из-за продления совместных учений России и Белоруссии, сообщает CNN
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РБК
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генштабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.
RT на русском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что после завершения учений российские войска покинут Белоруссию.
РБК
Лидер страны Александр Лукашенко говорил, что решение о выводе войск будет принято Минском вместе с Москвой.
РБК

Подробнее о событии

Блинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения проверки сил реагирования
Газета.Ru13:25
Блинкен: решение Москвы и Минска о проверке сил реагирования «вызывает беспокойство»
РИА Новости09:13
Блинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения учений в Белоруссии
РБК10:41
Блинкен заявил об обеспокоенности решением России и Белоруссии продолжить военные учения
Комсомольская правда09:44
Блинкен: Учения России в Белоруссии беспокоят США
Евразия Daily09:29
Блинкен: Продолжение учений РФ и Белоруссии вызывает беспокойство
РЕН ТВ09:26
Блинкен заявил о беспокойстве в связи с решением продолжить российско-белорусские учения
Lenta.ru11:01

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