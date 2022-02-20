РБКБлинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения учений в БелоруссииГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил о беспокойстве Вашингтона из-за продления совместных учений России и Белоруссии, сообщает CNN.РБКГлава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генштабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.RT на русскомПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что после завершения учений российские войска покинут Белоруссию.РБКЛидер страны Александр Лукашенко говорил, что решение о выводе войск будет принято Минском вместе с Москвой.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейГазета.RuРЕН ТВРязань ОнлайнИА Красная ВеснаФАННародные новостиВечерняя МоскваLife.ruКомсомольская правдаRT на русскомiReactorПодробнее о событииБлинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения проверки сил реагированияГазета.Ru13:25Блинкен: решение Москвы и Минска о проверке сил реагирования «вызывает беспокойство»РИА Новости09:13Блинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения учений в БелоруссииРБК10:41Блинкен заявил об обеспокоенности решением России и Белоруссии продолжить военные ученияКомсомольская правда09:44Блинкен: Учения России в Белоруссии беспокоят СШАЕвразия Daily09:29Блинкен: Продолжение учений РФ и Белоруссии вызывает беспокойствоРЕН ТВ09:26Блинкен заявил о беспокойстве в связи с решением продолжить российско-белорусские ученияLenta.ru11:01Показать ещёОценить562Поделиться