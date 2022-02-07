Соединенные Штаты готовы продолжать с Россией диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, но Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства.
Американский истеблишмент ожидает «конкретных действий» со стороны Китая, который должен выполнить свои обязательства по дополнительным закупкам товаров и услуг в США согласно заключенной в январе 2020 года торговой сделке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Председатель Австрийской партии свободы (АПС), бывший министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль в понедельник подверг критике правительство республики за отказ признавать российскую вакцину "Спутник V" в условиях действия закона об обязательной вакцинации от коронавируса.