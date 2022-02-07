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Блинкен заявил о готовности США продолжить диалог с Россией по безопасности

Соединенные Штаты готовы продолжать с Россией диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, но Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Взгляд.ру
США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность.
Известия
По словам государственного секретаря США, дипломатический путь открыт.
ФАН
24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.
Известия

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Блинкен: США готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, но готовы и к санкциям
ТАСС13:24
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности на «содержательный диалог» с Россией
Lenta.ru13:17
Госсекретарь Блинкен: США и ЕС намерены продолжать с Россией диалог по безопасности
РИА Новости12:23
Блинкен заявил о готовности США продолжить диалог с Россией по безопасности
Взгляд.ру12:43
Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог с Россией: «Путь ясен»
Царьград12:42
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов продолжать диалог с Россией
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Блинкен заявил о планах Запада продолжать диалог с РФ и предупредил о санкциях
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