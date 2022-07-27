Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.