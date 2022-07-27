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Блинкен заявил о планах переговорить с Лавровым в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в ближайшие дни.
RT на русском
Госсекретарь уточнил, что разговор пойдет о судьбе американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, арестованных в России.
Аргументы и Факты
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Взгляд.ру
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Блинкен рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым
Интерфакс14:49
Блинкен анонсировал телефонный разговор с Лавровым в ближайшие дни
РБК15:03
Блинкен планирует на днях обсудить с Лавровым арестованных в России американцев
РИА Новости14:55
Блинкен заявил о планах переговорить с Лавровым в ближайшие дни
RT на русском14:51
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
ТАСС15:12
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