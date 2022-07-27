Ответными действиями пригрозил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
Предлагаемые корректировки налогообложения для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа, не коснутся работников зарубежных филиалов российских компаний, сообщила пресс-служба Минфина.
В банке напомнили, что ранее кредиты по программе выдавались молодым супругам в возрасте до 35 лет, не состоящим в браке родителям несовершеннолетнего ребенка, а также участникам программ "Дальневосточный гектар" и повышения трудовой мобильности.
Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы гражданам России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу ряда финских парламентариев.