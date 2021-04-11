Нидерландские журналисты заявили о получении доступа к разговорам обвиняемого по делу MH17

Журналисты нидерландской вещательной компании NOS опубликовали расшифровки переговоров, как утверждается, Сергея Дубинского, одного из обвиняемых по делу о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского Boeing (рейс MH17).