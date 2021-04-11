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Ведомости

Блинкен заявил о последствиях для России в случае ее агрессии на границе с Украиной

Россию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.В источнике

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Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»

РБК09:45

Блинкен утверждает, что власти Китая действуют все агрессивнее в отношении Тайваня

ТАСС10:51

«За это придётся заплатить»: Блинкен предупредил Россию о последствиях «агрессии»

Царьград09:51

Блинкен указал на обеспокоенность США ситуацией на границе РФ и Украины

Известия09:55

Госсекретарь США обеспокоился действиями России и напомнил о последствиях

Lenta.ru09:43

США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине

Взгляд.ру09:22

США предупредили Россию о последствиях «агрессивных действий» в Донбассе

РИА Новости09:19
Интересное

Нидерландские журналисты заявили о получении доступа к разговорам обвиняемого по делу MH17

Журналисты нидерландской вещательной компании NOS опубликовали расшифровки переговоров, как утверждается, Сергея Дубинского, одного из обвиняемых по делу о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского Boeing (рейс MH17).
Ведомости10:27