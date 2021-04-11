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Ведомости

Блинкен заявил о последствиях для России в случае ее агрессии на границе с Украиной

Россию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.В источнике

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Блинкен указал на обеспокоенность США ситуацией на границе РФ и Украины

Известия09:55

Госсекретарь США обеспокоился действиями России и напомнил о последствиях

Lenta.ru09:43

«За это придётся заплатить»: Блинкен предупредил Россию о последствиях «агрессии»

Царьград09:51

Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»

РБК09:45

Блинкен утверждает, что власти Китая действуют все агрессивнее в отношении Тайваня

ТАСС10:51

США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине

Взгляд.ру09:22

США предупредили Россию о последствиях «агрессивных действий» в Донбассе

РИА Новости09:19
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Тренер «Урала» о результативности Погребняка: «Не стареют душой ветераны»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) высказал свои впечатления от игры и рассказал о результативной игре форварда Павла Погребняка.
Спорт-Экспресс11:51

Решение о возможном сокращении столиц Евро-2020 будет принято УЕФА 19 апреля

Пресс-служба УЕФА в релизе на официальном сайте организации сообщила, что решение по судьбе матчей чемпионата Европы по футболу в Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене будет озвучено 19 апреля.
ФАН9 апреля в 12:53