ВедомостиБлинкен заявил о последствиях для России в случае ее агрессии на границе с УкраинойРоссию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейИзвестияМИР 24Вести.RuCT newsPiter.tvМой БрянскМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМИР 24МИР 24Центральная Служба НовостейПодробнее о событииБлинкен указал на обеспокоенность США ситуацией на границе РФ и УкраиныИзвестия09:55Госсекретарь США обеспокоился действиями России и напомнил о последствияхLenta.ru09:43«За это придётся заплатить»: Блинкен предупредил Россию о последствиях «агрессии»Царьград09:51Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»РБК09:45Блинкен утверждает, что власти Китая действуют все агрессивнее в отношении ТайваняТАСС10:51США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на УкраинеВзгляд.ру09:22США предупредили Россию о последствиях «агрессивных действий» в ДонбассеРИА Новости09:19Показать ещёОценить1,2KКомментироватьПоделиться