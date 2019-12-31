В районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января ночью прогремела серия мощных взрывов. В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек. В США уже признались, что они причастны в атаках на столицу Ирака.

В результате ракетной атаки на аэропорт Багдада погибли восемь человек

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