Армия и оружие
Комсомольская правдаВ результате ракетной атаки на аэропорт Багдада погибли восемь человек
В районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января ночью прогремела серия мощных взрывов. В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек. В США уже признались, что они причастны в атаках на столицу Ирака.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Экономика
В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ
Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Космос
Проглоченные объекты увеличивают мощность черной дыры
По словам эксперта, сила черной дыры зависит только от ее массы, поэтому каждый раз, когда она проглатывает очередной объект, она становится «больше, сильнее, смертоноснее».
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Авто
Купеобразный кроссовер Nio EC6 представил увеличенную батарею
Прошло совсем немного времени с момента выхода электрического кроссовера Nio EC6, однако теперь появились новая версия.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии
Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Авто
Цены на все модели Lada повысил АвтоВАЗ
C 1 января 2020-го "АвтоВАЗ" поднял цены на все автомобили семейства Lada.
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре дома в Чите
В Чите огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном происшествии по улице Могзонской поступил накануне.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»
Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.