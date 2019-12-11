Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

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Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

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