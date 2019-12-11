Шоу-бизнес
ToDay News UfaБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Родственники Заворотнюк прокомментировали сообщения, что актрису «парализовало навсегда»
Московский Комсомолец10:54
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