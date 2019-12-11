Шоу-бизнес

ToDay News UfaToDay News UfaБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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«Да и хрен с ним»: народ отказывается слушать о параличе Заворотнюк

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«Затишье было недолгим, а жаль»: семья Заворотнюк выступила с заявлением после слухов о парализации актрисы

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Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

Российская газета10:30

Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

РИА Новости09:47
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После получения жёсткого ультиматума — выполнить требования военнослужащих Сирии или оказаться под огнём — конвой США ретировался.
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На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:13
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ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
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Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» выразил надежду, что игроки из НХЛ будут выступать на Олимпийских играх.
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Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
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Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
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Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
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Общество

В Кургане выделяют землю под кладбища и строительство крематория

Земли объектов транспортного назначения (ИТ 3) дополнительно планируется выделить для расширения кладбищ и строительства крематория.
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку

Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
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Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным

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Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
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Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным.
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В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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