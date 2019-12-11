Шоу-бизнес
ToDay News UfaБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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«Поддержка» Заворотнюк в Instagram опубликовала первый пост после перерыва
Телепрограммавчера в 10:26
«Затишье было недолгим, а жаль»: семья Заворотнюк выступила с заявлением после слухов о парализации актрисы
Комсомольская правдавчера в 10:00
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе
Российская газетавчера в 10:30
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Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Здоровье
Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства
Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
Происшествия
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Экономика
В Петербурге массово банкротятся строительные организации
Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.