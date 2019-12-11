Шоу-бизнес

ToDay News UfaToDay News UfaБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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«Да и хрен с ним»: народ отказывается слушать о параличе Заворотнюк

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Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
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Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
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Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
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Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 12:23
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Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
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Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
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Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

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РИА Новости вчера в 22:43
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В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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