Шоу-бизнес
Lenta.ruБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
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Родственники Заворотнюк прокомментировали сообщения, что актрису «парализовало навсегда»
Московский Комсомолец10:54
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