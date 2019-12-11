Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

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Кино Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил уйти на пенсию Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах "Школа рока", "Солдаты неудачи" и "Джуманджи: новый уровень" Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. В интервью изданию Balance он признался, что "Джуманджи" может стать его последним фильмом.

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