Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах "Школа рока", "Солдаты неудачи" и "Джуманджи: новый уровень" Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. В интервью изданию Balance он признался, что "Джуманджи" может стать его последним фильмом.
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Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
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Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
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Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
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Финансы

«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro

Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
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Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
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В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
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В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
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Политика

Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
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Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Газета.Ru 12:01
Интернет

Пользователей Chrome оповестят об украденном пароле до аутентификации

Специалисты напоминают, что для безопасности стоит использовать разные пароли для сайтов, двухступенчатую аутентификацию и менять данные чаще.
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Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

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Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

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Кнессет одобрил самороспуск и выборы 2 марта в первом чтении

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о роспуске парламента и проведении 2 марта 2020 года новых выборов.
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств

Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
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АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
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В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки

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Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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