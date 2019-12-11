Шоу-бизнес
Lenta.ruБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
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Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Кино
Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил уйти на пенсию
Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах "Школа рока", "Солдаты неудачи" и "Джуманджи: новый уровень" Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. В интервью изданию Balance он признался, что "Джуманджи" может стать его последним фильмом.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Происшествия
В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга
Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Футбол
Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Финансы
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Экономика
Акции Saudi Aramco подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Интернет
Пользователей Chrome оповестят об украденном пароле до аутентификации
Специалисты напоминают, что для безопасности стоит использовать разные пароли для сайтов, двухступенчатую аутентификацию и менять данные чаще.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Политика
Кнессет одобрил самороспуск и выборы 2 марта в первом чтении
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о роспуске парламента и проведении 2 марта 2020 года новых выборов.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Здоровье
Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств
Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Происшествия