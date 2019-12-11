Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
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 Заворотнюк появилась запись, в которой представители актрисы раскритиковали журналистов за чрезмерное внимание к обстоятельствам ее лечения.
Культуромания10:35

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Родственники Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

РБК12:04

Родные срочно отреагировали на информацию о парализованной Заворотнюк

Дни.ру10:20

Родственники Заворотнюк прокомментировали сообщения, что актрису «парализовало навсегда»

Московский Комсомолец10:54

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

Российская газета10:30

«Поддержка» Заворотнюк в Instagram опубликовала первый пост после перерыва

Телепрограмма10:26

Близкие Заворотнюк прокомментировали новость об ее возможном параличе

WomanHit.ru11:08

Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

РИА Новости09:47
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Происшествия

В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка

Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
Амурская правда 04:07
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 10:00
Спорт

Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.
РИА Новости 17:47
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Происшествия

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru 18:02
Происшествия

Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта

Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
News.ru 02:20
Гаджеты

Nike запатентовал кроссовки с блокчейном в США

Телеканал 360° 07:47
Транспорт

В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

РИА Новости 18:57
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели 10:41
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
РИА Новости 15:40
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Кино

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
ТАСС 19:52
Космос

Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество

Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
РИА Новости 20:07
Футбол

Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»

Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Свободная Пресса 05:46
Шоу-бизнес

Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным

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«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
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Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ

Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
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Гаджеты

Представлен Nokia C1: супербюджетный смартфон на Android 9 Go

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, представила доступный смартфон Nokia C1 с операционной системой Android 9 Go.
Вести.Хайтек 11:39
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 17:58
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда вчера в 02:48
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США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт

Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
REGNUM 09 декабря в 05:37
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

REGNUM 19:51
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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