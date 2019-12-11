Шоу-бизнес
Lenta.ruБлизкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
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с чего всё началось
В официальном Инстаграм Заворотнюк появилась запись, в которой представители актрисы раскритиковали журналистов за чрезмерное внимание к обстоятельствам ее лечения.Культуромания10:35
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Родственники Заворотнюк прокомментировали сообщения, что актрису «парализовало навсегда»
Московский Комсомолец10:54
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В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка
Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
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Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Спорт
Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта
Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
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Nike запатентовал кроссовки с блокчейном в США
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
Космос
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Футбол
Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»
Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным
Технологии
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Культура
«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»
Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Гаджеты
Представлен Nokia C1: супербюджетный смартфон на Android 9 Go
Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, представила доступный смартфон Nokia C1 с операционной системой Android 9 Go.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Армия и оружие
США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт
Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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