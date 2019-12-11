с чего всё началось

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки. В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Здоровье Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.

Спорт Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Космос Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

Футбол Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи» Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.

Политика Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.