Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБлизкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября. «Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», — отметили близкие артистки.
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Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
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Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
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Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

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Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

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В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
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Счетная палата предупредила о прекращении роста пенсий

"Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 по реальному росту пенсий", — подчеркивается в заключении.
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Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
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В Орске нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
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Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт

Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.
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Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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