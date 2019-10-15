Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБлизкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября. «Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», — отметили близкие артистки.
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Родные Заворотнюк впервые прокомментировали её состояние

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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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