с чего всё началось

Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.

Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Футбол Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020 В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.

Происшествия В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Авто Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Спорт Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.

Футбол Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче Встреча прошла на стадионе «Ольборг» и завершилась победой датской команды со счётом 4:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт.

Футбол Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли в Донбассе Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Шоу-бизнес Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.