Политика

РБКРБКБлизкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
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с чего всё началось
Ранее The Insider писал
, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК11:00

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Глава Фонда развития гражданского общества мог заниматься разработкой плана давления на Навального и его соратников

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Росбалт13:00
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Костин Константин
Российский политик
Российский политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества. С сентября 2011 года до мая 2012 года - начальник управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, одного из подразделений Администрации Президента Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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