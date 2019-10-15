Политика
РБКБлизкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
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Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Футбол
Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Авто
Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport
Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
Здоровье
Итальянские медики впервые в мире совершили пересадку позвонков
Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку участка позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Футбол
Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче
Встреча прошла на стадионе «Ольборг» и завершилась победой датской команды со счётом 4:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт.
Футбол
Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну
Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Финансы
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Политика
Россия и ОАЭ заключили соглашения на $1,4 млрд
Россия заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами новые соглашения на сумму около $1,4 млрд.
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.