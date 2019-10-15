с чего всё началось

Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.

Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.

Шоу-бизнес Южнокорейская звезда Солли найдена мертвой 25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД РФ предложило выбирать и регистрировать госномера для автомобиля на портале госуслуг, заявили в ведомстве.

Политика Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.

Происшествия В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.

Политика В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Происшествия В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь 14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.

Авто На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104 В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Общество Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.

Происшествия В московской коррекционной школе учитель избивала детей Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.

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Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

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Общество В России стали чаще насиловать детей В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.