Киберспорт

News.ruNews.ruBlizzard анонсировала Diablo IV

Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер. Четвёртая часть игры вернулась «к мрачным корням» франшизы. Боёвка будет напоминать Diablo III.
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Подробности Diablo 4: полностью открытый мир, PvP и рунные слова

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Sportbox.RUвчера в 14:21

Состоялся анонс Diablo IV: показан кинематографический трейлер

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