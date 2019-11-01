Киберспорт
News.ruBlizzard анонсировала Diablo IV
Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер. Четвёртая часть игры вернулась «к мрачным корням» франшизы. Боёвка будет напоминать Diablo III.
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На Blizzcon 2019 представили кинематографический трейлер и геймплей Diablo 4
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