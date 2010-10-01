Игры
Красная веснаИгроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Худшей игрой всех времен признали пользователи сайта Metacritic компьютерную игру Warcraft III: Reforged. Игра официально вышла 29 января в 02:00 мск.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Экономика
На биржах Китая произошел обвал котировок
Как показывают данные торгов, котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня начали неделю с обвала более, чем на 8%, передает ТАСС.
Общество
Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Здоровье
Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Общество
Виктор Томенко поручил готовиться к потеплению в Алтайском крае
Здоровье
Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака
Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
WhatsApp перестал работать на смартфонах со старыми ОС Как сообщает ToDay News Ufa, популярный мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на смартфонах со старыми ОС.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Здоровье
4 февраля отмечается всемирный день борьбы против рака
Презентация благотворительного Фонда «Содействие» и пресс-конференция пройдут 4 февраля в актовом зале Орловского онкологического диспансера.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Экономика
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК «Эталон»
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК "Эталон", за первый час торгов их стоимость выросла на 0,2%.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Технологии
Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов
Известный кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов.
Гаджеты
Из продажи исчезнут смартфоны Blackberry
В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа.
Хоккей
СКА впервые обыграл «Спартак» Знарка
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.