Киберспорт
REGNUMBlizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV
Длительность ролика, который в действительности представляет собой короткометражный 3D-фильм, составляет около десяти минут. Его сюжет рассказывает о том, как желавшие обогатиться охотники за сокровищами не только нашли свою смерть, но и стали причиной рождения в мире людей женщины-демона Лилит.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Армия и оружие
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости вчера в 17:26
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Единоборства
Что говорят о бое Ковалёва с Альваресом
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заработает за поединок с Саулем Альваресом в десять раз меньше своего соперника, сообщают СМИ.
RT на русском 09:42
Гаджеты
Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake
Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
Вести.Ru 11:24
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 16:39
Космос
Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований
Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.
REGNUM вчера в 02:32
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
ТАСС вчера в 15:04
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН 14:26
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Транспорт
Медведев одобрил строительство трассы Москва – Казань
Правда ПФО 04:13
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал рост
Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
UfaTime.ru 06:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске
К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей 05:09
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости 19:47