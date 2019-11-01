Киберспорт

REGNUMREGNUMBlizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV

Длительность ролика, который в действительности представляет собой короткометражный 3D-фильм, составляет около десяти минут. Его сюжет рассказывает о том, как желавшие обогатиться охотники за сокровищами не только нашли свою смерть, но и стали причиной рождения в мире людей женщины-демона Лилит.
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Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев

REGNUM16:00

Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

Телеканал 360°14:54

Состоялся анонс Diablo IV: показан кинематографический трейлер

Игромания.ру14:08

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News.ru14:39

Blizzard Entertainment анонсировала Diablo 4

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На Blizzcon 2019 представили кинематографический трейлер и геймплей Diablo 4

Sportbox.RU14:21

«К мрачным корням»: геймплей Diablo IV представили на BlizzCon 2019

ТК Звезда14:40
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия 20:15
Армия и оружие

НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57

НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

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Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы

Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
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Что говорят о бое Ковалёва с Альваресом

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Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
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Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 16:39
Космос

Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований

Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.
REGNUM вчера в 02:32
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews 16:17
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
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Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

ТАСС вчера в 15:04
Общество

Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову

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ФАН 14:26
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
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Транспорт

Медведев одобрил строительство трассы Москва – Казань

Правда ПФО 04:13
Финансы

Госдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Теннис

Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP

Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
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Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
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Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Гаджеты

Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор

Актуальные Новости 12:10
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Мировой рынок смартфонов показал рост

Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
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Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске

К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
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В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
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В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
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