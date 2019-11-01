Киберспорт

REGNUMREGNUMBlizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV

Длительность ролика, который в действительности представляет собой короткометражный 3D-фильм, составляет около десяти минут. Его сюжет рассказывает о том, как желавшие обогатиться охотники за сокровищами не только нашли свою смерть, но и стали причиной рождения в мире людей женщины-демона Лилит.
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Blizzard Entertainment анонсировала Diablo 4

CyberSport.ru14:32

«К мрачным корням»: геймплей Diablo IV представили на BlizzCon 2019

ТК Звезда14:40

Blizzard анонсировала Diablo IV

News.ru14:39

Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

Телеканал 360°14:54

На Blizzcon 2019 представили кинематографический трейлер и геймплей Diablo 4

Sportbox.RU14:21

Состоялся анонс Diablo IV: показан кинематографический трейлер

Игромания.ру14:08

Видео: Blizzard показала нового героя и новые возможности в Overwatch 2

REGNUM16:51
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Финансы

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Происшествия

В доме на Большой Сухаревской площади в Москве произошел пожар

Со слов очевидцев, происходит открытое горение квартиры на втором этаже восьмиэтажного жилого дома.
ТАСС 09:05
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Наука

Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии

Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия вчера в 07:09
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 11:14
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Авто

Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
Motor 07:06
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Авто

Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку

На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 02:10
Космос

Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина отмечает 30-летие

31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.В торжественных мероприятиях приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, а также представители Роскосмоса и головного предприятия.
Pressa40 08:06
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю

Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews вчера в 10:18
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 12:48
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Армия и оружие

Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 16:55
Общество

На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом

В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
РИА Сахалин-Курилы 19:10
Киберспорт

Blizzard анонсировала Overwatch 2

Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 15:31
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Футбол

Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Бомбардир.ру вчера в 11:23
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:09
Футбол

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия

Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
Спорт-Экспресс 12:42
Авто

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее

В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 04:28
Политика

Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
РБК 14:02
Политика

Лавров прокомментировал борьбу за дипсобственность в Сан-Франциско

Возможность судебных процессов по возвращению российской дипломатической собственности в Сан-Франциско тщательно изучается Москвой.
Известия 18:24
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Diablo II
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная американской компанией Blizzard North и выпущенная Blizzard Entertainment для Windows и Mac OS в 2000 году. Это вторая часть серии Diablo, продолжающая события игры Diablo. В соответствии с сюжетом игры, выполненной в духе тёмного фэнтези, вымышленный мир Санктуарий подвергается нашествию демонов, который противостоит управляемый игроком персонаж. Как и предыдущая игра серии, Diablo II содержит упрощенный по сравнению с компьютерными ролевыми играми, но увлекательный геймплей, предлагая игроку уничтожать толпы противников и вознаграждая его приростом характеристик и предметами экипировки для персонажа.
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BlizzCon
Ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch.
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