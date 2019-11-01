Киберспорт
REGNUMBlizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV
Длительность ролика, который в действительности представляет собой короткометражный 3D-фильм, составляет около десяти минут. Его сюжет рассказывает о том, как желавшие обогатиться охотники за сокровищами не только нашли свою смерть, но и стали причиной рождения в мире людей женщины-демона Лилит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос вчера в 08:37
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.
Коммерсантъ 12:04
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК вчера в 09:34
Политика
Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»
Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Происшествия
В центре Москвы горит жилой дом
Российская газета 09:39
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Авто
Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер
В Китае состоялась презентация готового к серии электрокара Volkswagen, который, как ожидается, получит индекс ID.4. Пока машину продемонстрировали в маскировочной пленке.
Motor 10:02
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Финансы
Госдолг США достиг рекордных $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 17:46
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Автоспорт
Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
Спорт-Экспресс 13:43