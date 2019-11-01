Киберспорт

News.ruNews.ruBlizzard анонсировала Diablo IV

Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер. Четвёртая часть игры вернулась «к мрачным корням» франшизы. Боёвка будет напоминать Diablo III.
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В Diablo IV нельзя будет играть без подключения к интернету

CyberSport.ru06:10

Фанаты дождались Diablo IV и увидели Overwatch 2. Что показали на BlizzCon 2019

Матч ТВ04:05

Состоялся анонс Diablo IV: показан кинематографический трейлер

Игромания.рувчера в 14:08

Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

Телеканал 360°вчера в 14:54

«К мрачным корням»: геймплей Diablo IV представили на BlizzCon 2019

ТК Звездавчера в 14:40

На Blizzcon 2019 представили кинематографический трейлер и геймплей Diablo 4

Sportbox.RUвчера в 14:21

Подробности Diablo 4: полностью открытый мир, PvP и рунные слова

Cyber.sports.ru01:49
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Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии

Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.
РБК 05:01
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани

По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.
Известия 04:03
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 31 октября в 09:43
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Российская газета 05:52
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Армия и оружие

ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК вчера в 20:57
Общество

Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК вчера в 13:09
Футбол

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
RT на русском 04:56
Армия и оружие

Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Театры

Подмосковный спектакль номинировали на «Золотую маску»

Подмосковье Сегодня 31 октября в 10:44
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Общество

Названа причина госпитализации Александра Ширвиндта

Директор театра Сатиры Мамед Агаев опроверг "МК" информацию о том, что худруку театра Сатиры Александру Ширвиндту сделали операцию на сердце.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Футбол

«Зенит» и ЦСКА определились с формой на центральный матч тура РПЛ

Чемпионат 04:35
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
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Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
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Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ

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Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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