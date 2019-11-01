Киберспорт

REGNUMREGNUMBlizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев

В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности. Пока что геймерам предстоит управлять варваром, волшебницей и друидом. Кроме того, в ролике показано, как герои будут ездить верхом.
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Blizzard анонсировала Diablo IV

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Вышел трейлер новой части игры Diablo

Life.ru16:13

Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

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«К мрачным корням»: геймплей Diablo IV представили на BlizzCon 2019

ТК Звезда14:40

Blizzard обновила интерфейс бета-версии приложения Battle.net

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На Blizzcon 2019 представили кинематографический трейлер и геймплей Diablo 4

Sportbox.RU14:21

Состоялся анонс Diablo IV: показан кинематографический трейлер

Игромания.ру14:08
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Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Музыка

Иркутянка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

ИрСити 21:15
Политика

Григория Лепса сделали в Латвии персоной нон грата

Певец «не прошел» службы безопасности. Российского певца Григория Лепса запретили пускать в Латвию власти прибалтийской республики.
Радио Комсомольская правда 14:37
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru 19:45
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета вчера в 07:06
Происшествия

Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 19:04
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия 22:15
Экономика

Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru вчера в 13:42
Единоборства

Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса

В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Политика

В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Взгляд.ру 07:51
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Финансы

Госдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Армия и оружие

ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru 07:39
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Общество

В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма

Почти 1 миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за сильного дождя и ветра, передает телеканал CTV News со ссылкой на энергетическую компанию Hydro Quebec.
РИА Новости 17:14
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
Футбол

«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
Чемпионат 17:41
Автоспорт

Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов

Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.
Sport.ru 19:58
Здоровье

Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут

Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.
Infox.ru 12:42
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BlizzCon
Ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch.
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