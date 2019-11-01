Киберспорт
REGNUMBlizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев
В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности. Пока что геймерам предстоит управлять варваром, волшебницей и друидом. Кроме того, в ролике показано, как герои будут ездить верхом.
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Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
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Политика
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Певец «не прошел» службы безопасности. Российского певца Григория Лепса запретили пускать в Латвию власти прибалтийской республики.
Радио Комсомольская правда 14:37
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru 19:45
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета вчера в 07:06
Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 19:04
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru вчера в 13:42
Единоборства
Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса
В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Армия и оружие
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Общество
В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
Почти 1 миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за сильного дождя и ветра, передает телеканал CTV News со ссылкой на энергетическую компанию Hydro Quebec.
РИА Новости 17:14
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
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Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
Футбол
«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
Чемпионат 17:41
Автоспорт
Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов
Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.
Sport.ru 19:58
Здоровье
Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут
Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.
Infox.ru 12:42