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Газета.RuБлогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения. Об этом она рассказала в Историях в Instagram. Девушка рассказала, что каждый год Валентин перед днями рождения говорил, что хочет, чтобы его кремировали, а прах - развеяли.
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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На деле же, по данным Минздрава, медицинскую помощь оказывают в 20 тысячах зданий, в 19,3 тысячах из которых имеется водопровод, в 17,5 тыс. есть центральное отопление, а в 18,7 тыс. — канализация.
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