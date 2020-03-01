Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения. Об этом она рассказала в Историях в Instagram. Девушка рассказала, что каждый год Валентин перед днями рождения говорил, что хочет, чтобы его кремировали, а прах - развеяли.

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

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