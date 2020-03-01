Общество
Газета.RuБлогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения. Об этом она рассказала в Историях в Instagram. Девушка рассказала, что каждый год Валентин перед днями рождения говорил, что хочет, чтобы его кремировали, а прах - развеяли.
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61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина объявлена в розыск. Соответствующее решение вынес суд.
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Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны
Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.
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Лувр временно закрылся из-за коронавируса
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
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Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".