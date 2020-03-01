Общество
Газета.RuБлогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения. Об этом она рассказала в Историях в Instagram. Девушка рассказала, что каждый год Валентин перед днями рождения говорил, что хочет, чтобы его кремировали, а прах - развеяли.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Армия и оружие
Войска Турции разрушили военный аэродром армии Асада в Алеппо
Ударные беспилотники и артиллерия турецкой армии в воскресенье, 1 марта, нанесли удар по военному аэродрому сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нейраб провинции Алеппо.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Армия и оружие
США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии.
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Политика
Песков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Футбол
АЕК Карреры спас ничью в матче с «Панионисом»
Коллектив экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры добыл ничью на 92-й минуте. АЕК продлил серию без поражений до 8 матчей кряду.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Происшествия
В Анкаре совершено нападение на журналистов Sputnik Турция
Симоньян отметила, что к трем сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то головорезы, они угрожали им и кричали, что они предатели, так как работают на русских.
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом.
Футбол
Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Музыка