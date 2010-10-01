Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом». Об этом сообщил официальный «инстаграм» клуба из Беларуси.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Происшествия Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Футбол Орлов назвал «больными» людей, которые посчитали оскорбительными слова комментатора про Шомуродова Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов не согласился с критиками, которые его обвинили в оскорблении форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова.

Общество Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Историко-культурный стандарт содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.

Авто Volkswagen расширила условия программы Das WeltAuto Volkswagen расширяет круг автомобилей, которые будут входить в программу послегарантийной поддержки Das WeltAuto.

Армия и оружие НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.

Политика Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России Российский президент Владимир Путин считает, что через 10 лет в стране может быть дефицит квалифицированных кадров.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.

Общество В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.

Происшествия Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции.

Происшествия Названа причина отказа двигателя у севшего в Тюмени аварийного SSJ-100 Никто из 83 пассажиров не пострадал. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" совершил аварийную посадку в аэропорте "Рощино" в Тюмени.

Политика Асад считает Трампа лучшим президентом США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединённых Штатов со времён Второй мировой войны, однако его политика тут ни при чём, заявил 31 октября сирийский лидер Башар Асад в интервью агентству SANA.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Игры Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.

Экономика Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры.

Общество МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.